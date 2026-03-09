Премьер Италии попыталась оправдать нападение США на Иран

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью телеканалу Rete 4 попыталась оправдать военную операцию США в Иране, но это вышло у нее неудачно.

Ведущий Марио Джордано спросил ее о причинах нападения Соединенных Штатов на Исламскую Республику. Отвечая на его вопрос, Мелони сделала вывод, что это случилось из-за провала дипломатии. Ее ответ вызвал у журналиста недоумение. Он уличил политика во лжи.

«То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?» — задался вопросом Джордано.

Мелони попробовала оправдаться. Она отметила, что Италии не было за столом переговоров. Также премьер выступила с утверждением, что Тегеран якобы затягивает переговорный процесс с Вашингтоном.

«На самом деле не было достаточно возможностей для достижения соглашения», — добавила она.

До этого Мелони заявила, что взрывоопасное положение на Ближнем Востоке и ситуация с беспилотниками над Кипром являются не отдельными конфликтами, а прямым следствием «нарушения международного права» после начала СВО на Украине.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».