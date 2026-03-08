Песков: РФ принимает во внимание все аспекты в контексте переговоров по Украине

Российская сторона принимает во внимание все аспекты в контексте переговоров по Украине, Москва сохраняет открытость к переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Мы принимаем во внимание все аспекты до мелочей, сохраняем дальше нашу открытость к переговорам, потому что это в наших интересах», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что Зеленский со временем может стать для Европы «плохим мальчиком». По его мнению, в будущем страны Европы могут изменить отношение к украинскому лидеру. Однако, как отметил Песков, к тому моменту негативные последствия для экономики европейских государств уже проявятся.

До этого Песков заявил, что наступил момент, когда на Украине кто-то должен взять на себя ответственность и сделать все для успеха переговоров.

Ранее Трамп призвал Зеленского «взяться за дело».