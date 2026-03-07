Размер шрифта
Президент Ирана жестко ответил на призывы США к капитуляции

Пезешкиан назвал грезами заявления о безоговорочной капитуляции Ирана
Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Заявления о безоговорочной капитуляции Ирана со стороны противника — грезы. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в обращении к иранцам, передает РИА Новости.

По его словам, властям США стоит такие заявления «унести с собой в могилу».

До этого Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме «безоговорочной капитуляции». Это может произойти, если исламская республика полностью утратит свой боевой потенциал.

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Белом доме объяснили удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран использовал опыт России на СВО.

 
