Трамп рассказал, в каком случае возможна капитуляция Ирана

«Безоговорочная капитуляция» Ирана может произойти, если исламская республика полностью утратит свой боевой потенциал. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

«Безоговорочная капитуляция может заключаться в том, что [иранская сторона] объявит о ней. Но она также может последовать, когда они больше не смогут вести боевые действия, поскольку у них не останется никого и ничего, чем можно сражаться», — подчеркнул глава Белого дома.

До этого Трамп заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном возможно только после полной капитуляции Ирана. При этом он пообещал исламской республике экономические перемены к лучшему, а также будущее, в котором страна будет «больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В исламской республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее Трамп допустил отправку сухопутных войск в Иран.