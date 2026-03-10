В WSJ усомнились, что США смогут победить Иран

В войне с Ираном США не добьются «решающей» победы. Об этом рассказала изданию The Wall Street Journal (WSJ) эксперт по Ирану из Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Элли Геранмайе.

«Вы не добьетесь решающей победы в войне с Ираном, учитывая его территориальные размеры, военный потенциал и институциональную структуру. Сейчас Иран сосредоточен на том, чтобы все, что слышит и видит Трамп, было связано с тем, насколько эта война вредна для экономики и как происходящее отразится на американцах. Чем дольше будет продолжаться эта война на истощение, тем дольше Иран будет считать, что может продолжать извлекать выгоду из сложившейся ситуации», — сказала она.

Также WSJ пишет, что в конфликте пока «ни одна из сторон не достигла своих стратегических целей», а США с Ираном, «похоже, просчитались в своих прогнозах относительно поведения друг друга». По словам журналистов, это спровоцировало «постоянно расширяющийся конфликт, из которого в обозримом будущем почти нет выхода».

Издание также отмечает, что даже если Трамп решит объявить о победе, «совершенно неясно», согласится ли Иран на прекращение огня.

9 марта Трамп заявил, что операция против Ирана «практически завершена», так как Тегеран не имеет «ни военно-морского флота, ни средств связи, ни военно-воздушных сил». Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что Тегеран готов к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, если территории соседних стран не будут использованы для атак на страну.

При этом глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что война с Ираном «только начинается», и Тегеран будет вынужден капитулировать. До этого, 6 марта, Трамп подчеркнул, что не примет никакого варианта завершения войны, кроме «безоговорочной капитуляции». Пезешкиан назвал грезами требование о безоговорочной капитуляции.

Ранее Трамп заявил, что впечатлил Путина военной операцией против Ирана.