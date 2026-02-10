Размер шрифта
Евросоюз готовит план по частичному членству Украины в блоке

Politico: Европа разработала пять шагов для принятия Украины в Евросоюз
РИА Новости

Европейские страны разработали пять шагов по предоставлению Украине частичного членства в Евросоюзе уже в 2027 году. Об этом сообщает газета Politico, со ссылкой на 10 чиновников и дипломатов.

По данным издания, в рамках этого плана Украина сможет участвовать в переговорах ЕС, и произойдет это еще до осуществления страной реформ, требуемых для полного членства в блоке.

Первый шаг включает предоставление Украине неофициальных команд в процессе переговоров, которые затрагивают юридические составляющие процесса вступления в ЕС.

Второй шаг — это процедура вступления в Европейский союз. По данным газеты, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен продемонстрировала в ходе встречи в Брюсселе несколько вариантов и моделей, среди них так называемое «обратное расширение».

По словам собеседника издания, «обратное расширение» подразумевает то, что Украина частично присоединится к блоку, а затем ей постепенно будут предоставлять права и обязанности. Таким образом, руководство ЕС хочет послать сигналы тем странам, которые до сих пор ждут вступления в организацию в связи с военным конфликтом или нежеланием ряда государств их принимать.

Третьим шагом будет рассмотрена возможность преодоления вето Венгрии в вопросе вступления Украины в Европейский союз. Четвертый пункт подразумевает возможное оказание влияния президентом США Дональдом Трампом на венгерского премьера Виктора Орбана с целью преодолеть вето Будапешта.

В рамках пятого пункта рассматривается возможность лишения Венгрии права голоса путем задействования статьи 7 Договора о Евросоюзе, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что вопрос вступления Украины в ЕС может сорвать мирную сделку с Россией из-за нереалистичных сроков.
 
