Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Стало известно, когда могут завершиться переговоры о вступлении Украины в ЕС

Politico: ЕС намерен завершить переговоры о членстве Украины к концу 2027 года
РИА Новости

В Евросоюзе намерены завершить переговоры по вступлению Украины в объединение к концу 2027 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание пишет, что страны ЕС «приложат все усилия, чтобы процесс расширения блока продолжался в нужном русле», и сейчас в планах закончить переговоры по вступлению Украины в ЕС в 2027 году.

«Дипломаты отвергли идею «обратного расширения», которое ускорило бы процесс вступления Украины в ЕС. Однако сейчас ведется работа над тем, чтобы следующие три председательства в Совете ЕС были посвящены приему новых стран-участниц, с прицелом на завершение переговоров по вступлению Украины в ЕС к концу 2027 года», — сказано в материале.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев в 2026 году якобы будет готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС, а в 2027 году Украина сможет стать частью союза.

10 февраля издание Politico сообщило о том, что страны ЕС разработали пять шагов, которые позволят взять Украину в союз в 2027 году. При этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что Украина в 2027 году не сможет присоединиться к ЕС из-за правил альянса. А в марте агентство Reuters написало, что в ЕС не поддерживают идею ускоренного вступления Украины в объединение.

Также в марте бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер отметил, что Украина еще не открыла «ни один кластер» по вступлению страны в ЕС.

Ранее в Германии раскритиковали руководство ЕС из-за планов в отношении Украины.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!