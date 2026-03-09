Стало известно, когда могут завершиться переговоры о вступлении Украины в ЕС

В Евросоюзе намерены завершить переговоры по вступлению Украины в объединение к концу 2027 года. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание пишет, что страны ЕС «приложат все усилия, чтобы процесс расширения блока продолжался в нужном русле», и сейчас в планах закончить переговоры по вступлению Украины в ЕС в 2027 году.

«Дипломаты отвергли идею «обратного расширения», которое ускорило бы процесс вступления Украины в ЕС. Однако сейчас ведется работа над тем, чтобы следующие три председательства в Совете ЕС были посвящены приему новых стран-участниц, с прицелом на завершение переговоров по вступлению Украины в ЕС к концу 2027 года», — сказано в материале.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев в 2026 году якобы будет готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС, а в 2027 году Украина сможет стать частью союза.

10 февраля издание Politico сообщило о том, что страны ЕС разработали пять шагов, которые позволят взять Украину в союз в 2027 году. При этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что Украина в 2027 году не сможет присоединиться к ЕС из-за правил альянса. А в марте агентство Reuters написало, что в ЕС не поддерживают идею ускоренного вступления Украины в объединение.

Также в марте бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер отметил, что Украина еще не открыла «ни один кластер» по вступлению страны в ЕС.

Ранее в Германии раскритиковали руководство ЕС из-за планов в отношении Украины.