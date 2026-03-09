Фон дер Ляйен считает, что свобода народа Ирана важнее «нестабильности»

Народ Ирана «заслуживает свободы» и права самостоятельно определять свои будущее, даже если «это будет чревато опасностями и нестабильностью во время и после войны». Об этом в соцсети X написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права самостоятельно определять свое будущее. Даже если мы знаем, что это будет чревато опасностями и нестабильностью во время и после войны. Сейчас мы наблюдаем региональный конфликт с непредвиденными последствиями», — отметила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что на Кипре «объектами нападения» стали британские военные базы. Фон дер Ляйен также выразила «солидарность» с Кипром.

9 марта издание Politico сообщило о том, что фон дер Ляйен в ЕС раскритиковали за превышение полномочий в первые дни конфликта США, Израиля и Ирана.

Также Politico писало, что обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к новому конфликту между фон дер Ляйен и руководителем евродипломатии Каей Каллас. Кроме того, издание отмечало, что европейские чиновники опасаются, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к притоку в европейские страны большого числа мигрантов.

Ранее на Западе оценили позицию ЕС по конфликту США и Ирана.