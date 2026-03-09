В ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за превышение полномочий

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике за превышение полномочий в первые дни американо-израильской кампании против Ирана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В ходе бесед с Politico девять дипломатов, представителей ЕС и законодателей из малых и крупных европейских стран раскритиковали то, что они назвали превышением дипломатических полномочий со стороны председателя ЕК.

Недовольство ее действиями в отношении иранского кризиса возникло на фоне критики других внешнеполитических вопросов, включая усилия Еврокомиссии по ускорению вступления Украины в ЕС и подход Ляйен к «Совету мира», созданному президентом США Дональдом Трампом.

В частности, главу ЕК критикуют за звонки главам государств Персидского залива. Натали Луазо, член Комитета по иностранным делам Европейского парламента, заявила, что фон дер Ляйен выступила без мандата или брифингов разведки. Ее слова не имеют никакой ценности, кроме ее личного заявления, подчеркнула Луазо.

Опрошенные изданием дипломаты отметили, что роль координатора внешней политики ЕС лежит на ее заместители Кае Каллас, чья задача состоит в том, чтобы поддерживать связь со столицами и формулировать общую позицию. Фон дер Лейен рискует создать путаницу в отношениях с остальным миром, отметили они.

До этого Politico сообщала, что обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к новому конфликту между командами главы ЕК и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии поделилась обеспокоенностью из-за событий вокруг Ирана.