В Европе испугались притока беженцев с Ближнего Востока

Европейский союз опасается, что конфликт США, Израиля и Ирана приведет к притоку в европейские страны мигрантов из Ближнего Востока. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.

Отмечается, что 1 марта послы и министры иностранных дел стран-членов ЕС провели переговоры об иранском конфликте в закрытом формате. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также созвала чрезвычайное совещание со своей командой, чтобы обсудить реакцию на происходящее в регионе.

По словам собеседника издания, ЕС обеспокоен возможным ростом числа мигрантов в европейских странах, а также вопросами оказания им гуманитарной помощи.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в МИД Ирана предостерегли европейские страны от вступления в войну.