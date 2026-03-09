В Британии призвали Трампа не ослаблять санкции против России

Президент США Дональд Трамп не должен ослаблять санкции против России, так как они вредят российской экономике, написал в статье для газеты The Guardian британский экономический журналист Филип Инман.

«Президенту США выгодно ослабить санкции против российской нефти, чтобы сдержать рост мировых цен на нефть. <…> Трамп считает, что допуск большего количества российской нефти на мировой нефтяной рынок ограничит рост цен на бензин, вызванного атакой на Иран», — объяснил Инман.

По его словам, своим решением Трамп уже «оказал финансовую поддержку» президенту России Владимиру Путину, а поэтому американскому «не следует» и дальше ослаблять санкции против РФ.

Также обозреватель отметил, что «Европе необходимо занять более жесткую позицию» и усилить санкции «против автодилеров и всех, кто пытается вести бизнес с Россией».

5 марта США временно позволили Индии покупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море. Свое решение американские власти аргументировали намерением улучшить ситуацию на мировом рынке нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что на фоне топливного кризиса Вашингтон готов смягчить санкции против российской нефти. При этом он подчеркнул, что временное разрешение США на покупку Индией нефти из РФ не принесет «значительной выгоды» России, так как операции разрешены «только с той нефтью, которая уже находится на мели в море».

Глава Минэнерго США Крис Райт также заверил, что американские власти не намерены отказываться от антироссийских санкций, несмотря на разрешение, данное Индии.

Ранее в Совфеде призвали Минфин США снять санкции с российской нефти.