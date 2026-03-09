На Западе назвали нового лидера Ирана Моджтабу Хаменеи «опасным игроком»

Приход к власти нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи означает, что иранский режим по-прежнему будет представлять угрозу для интересов США. Об этом написал политический директор организации «Вместе против ядерного Ирана» (UANI) Джейсон Бродски.

«Его единоличное правление, сколько бы оно ни продлилось, означает, что иранский режим по-прежнему будет представлять угрозу для интересов США. <…> Правление Моджтабы будет определяться его ранним опытом, связанным с консервативной теологией и принципами управления, а также последующими травмами, пронизанными обидой и жаждой мести. Эта гремучая смесь, в сочетании с его молодостью, делает его опасным игроком», — отметил Бродски.

Он также добавил, что Моджтаба Хаменеи «олицетворяет преемственность в обеспечении сохранения кровожадного наследия своего отца» и подчеркнул, что его назначение — «еще более мрачный поворот для иранских правящих кругов».

В ночь на 1 марта США и Израиль ликвидировали верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Преемником стал его сын Моджтаба Хаменеи — один из главных кандидатов на пост. Корпус стражей исламской революции уже присягнул на верность новому лидеру.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал назначение Моджтабы Хаменеи словами «посмотрим, что будет». До этого Трамп отмечал, что власти США хотят, чтобы руководство Ирана сменилось, а у страны был «хороший лидер».

Ранее в США спрогнозировали ликвидацию нового верховного лидера Ирана.