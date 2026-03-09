Размер шрифта
В Иране назвали имя нового верховного лидера

Совет экспертов назвал новым верховным лидером Ирана Моджтабу Хаменеи
Vahid Salemi/AP

Совет экспертов назначил сына погибшего верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи его преемником, передает Fars.

Утром 1 марта иранские государственные и проправительственные агентства подтвердили, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате операции США и Израиля. Правительство объявило 40 дней общенационального траура и семь выходных дней. Официально объявленного преемника у Хаменеи не было. В соответствии с конституцией, нового рахбара (высшего руководителя Ирана. — «Газета.Ru») предстояло определить совету экспертов — выборному органу, состоящему из 88 высокопоставленных клириков.

По основному закону, новый верховный лидер должен был быть мужчиной, клириком, обладать политической компетентностью, моральным авторитетом и преданностью Исламской Республике. В итоге он был выбран на основе совета убитого бывшего верховного лидера о том, что глава страны «должен быть ненавидим врагом, а не восхваляем им».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, чем известен Моджтаба Хаменеи и почему его кандидатура вызывает споры.

 
