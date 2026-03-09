Трамп отреагировал на избрание в Иране нового верховного лидера

Трамп после избрания нового лидера Ирана заявил, что посмотрит, что будет

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп словами «посмотрим, что будет» прокомментировал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Хозяин Белого дома прокомментировал это решение в ходе интервью для газеты The Times of Israel.

Также глава государства высказался о сроках завершения конфликта на Ближнем Востоке. По словам американского лидера, решение об окончании военной операции он примет вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

8 марта Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны. Политик приходится сыном бывшему верховному лидеру Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля на государство.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для снижения уровня напряженности на Ближнем Востоке. В частности, глава государства пообещал коллегам из арабских стран, что передаст Ирану их озабоченность ударами по инфраструктуре.

