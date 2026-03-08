СМИ сообщили о «новых рычагах влияния» России из-за войны против Ирана

WSJ: ЕС может поменять позицию по энергетике из РФ из-за войны против Ирана

Война в Персидском заливе изменила энергетическую ситуацию, сделав российскую нефть востребованным товаром, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

»​Чуть более недели назад энергетическая отрасль России находилась в самом плохом состоянии за последние годы, поскольку низкие цены на нефть и санкции привели к нехватке наличных средств в экономике», — говорится в статье.

Газета отмечает, что из-за событий в Персидском заливе эта ситуация перевернулась «с ног на голову». Спрос на нефть из РФ вырос, а США ослабили некоторые санкции. Текущая ситуация ведет к увеличению прибыли российских производителей.

«Чем дольше будет продолжаться этот конфликт (на Ближнем Востоке. — «Газета.Ru»), тем больше мир будет зависеть как от российской сырой нефти, так и от российских продуктов ее переработки», — считает старший аналитик по сырой нефти в компании Kpler Навин Дас.

В статье говорится, что Индия, Япония и Южная Корея, покупающие энергоносители у стран Персидского залива, стараются обеспечить поставки из других стран, что дает РФ новые рычаги влияния. В это время Европа переживает резкий рост цен на природный газ.

«Если Персидский залив останется закрытым в течение длительного времени, европейцы опасаются, что это заставит регион пересмотреть свою жесткую позицию в отношении восстановления энергетических отношений с Москвой», — отмечает WSJ.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль подтвердил, что «некоторые круги» в европейских странах задумались о возобновлении поставок из РФ, но это было бы ошибкой.

На этой неделе американский министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на фоне разрастающегося топливного кризиса Вашингтон готов пойти на смягчение санкций против российской нефти. В частности, достигнутое прежде соглашение между Индией и США о прекращении закупок российских энергоносителей будет смягчено, и Дели сможет беспрепятственно принимать танкеры из РФ, не опасаясь карательных мер. По данным СМИ, ослабления коснутся лишь тех поставок, «которые уже в пути». При этом отмена санкций против «некоторых российских компаний» все же возможна. Причиной изменения позиции США стал энергетический кризис из-за войны в Иране.

