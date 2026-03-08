Число военных США, погибших от ударов Ирана, увеличилось

CENTCOM: седьмой военный США погиб при атаке Ирана на Саудовскую Аравию

Во время операции «Эпическая ярость» против Ирана США потеряли седьмого военнослужащего, сообщает объединенное центральное командование американских ВМС (CENTCOM) в соцсети X.

В посте уточняется, что солдат скончался от тяжелых ранений, полученных на военном объекте в Саудовской Аравии 1 марта.

До этого центральное командование США заявило, что число американских военных, погибших в ходе операции против Ирана, возросло до шести. Увеличение числа жертв произошло, когда были обнаружены тела двух солдат, которые числились пропавшими без вести на объекте, попавшем под удар во время одной из первых иранских атак.

Однако КСИР (Корпус стражей исламской революции) утверждает, что в результате его ударов погибли и получили ранения 560 американских военнослужащих.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В Белом доме объяснили их тем, что Тегеран так и не отказался от своих ядерных амбиций. В ответ Иран атаковал Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока.

Ранее Кувейт по ошибке сбил три истребителя США.