Младшего сына Трампа предложили мобилизовать для отправки в Иран

В США тысячи граждан потребовали мобилизовать Бэррона Трампа для отправки в Иран
Keystone Press Agency/Global Look Press

В США тысячи граждан потребовали призвать младшего сына президента страны Дональда Трампа Бэррона в армию для отправки в Иран. Об этом пишет немецкая газета Bild, ссылаясь на сайт с одноименной петицией.

Как говорится в публикации издания, в социальных сетях, наряду с поддержкой, разгорается гнев по поводу действий президента США Дональда Трампа и его планов отправить сухопутные войска в Иран.

«Под хэштегом «#SendBarron» тысячи людей требуют, чтобы младшего сына Трампа, Бэррона, призвали в армию», — сказано в материале.

По информации СМИ, бывший сценарист сериала «Южный Парк» Тоби Мортон является основателем движения за отправку сына американского президента в Иран.

3 марта Трамп заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он не исключил возможность отправки сухопутных войск в Исламскую Республику.

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, слова Трампа о возможной наземной операции американской армии в Иране говорят о том, что Соединенные Штаты могут продолжить воевать на Ближнем Востоке руками своих прокси. По его словам, речь идет о курдах и «боевиках известных террористических организаций».

3 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
