NYT выяснила, сколько стоит США одна неделя конфликта с Ираном

NYT: одна неделя военного конфликта с Ираном стоила США более $6 млрд
США потратили более $6 млрд за первую неделю военной операции в Иране. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Пентагона, представленные американскому Конгрессу.

По данным журналистов, из этих средств $4 млрд было потрачено на боеприпасы, в основном для систем перехвата иранских ракет. Ожидается, что американская администрация будет просить Конгресс о дополнительном финансировании военной операции в Иране.

До этого военный эксперт и аналитик Юрий Кнутов заявил о больших потерях США в военном конфликте с Ираном. По его словам, американские вооруженные силы лишились как минимум трех истребителей F-15 и радиолокационных станций. Кроме того, армия США понесла потери и в личном составе, указал Кнутов. При этом он добавил, что сами США сообщают только о тех потерях, которые уже невозможно скрыть. А в основном Пентагон хранит полное молчание, отметил эксперт.

США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана 28 февраля. В обращении к нации американский лидер объяснил начало атак в Иране «иссякшим терпением» из-за нежелания Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в Иране заявили об искусственном занижении потерь США в ходе войны.

 
