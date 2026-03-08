Американский офицер заявил об огромных потерях США и Израиля на Ближнем Востоке

США понесли значительный ущерб после того, как под давлением Израиля начали агрессию против Ирана. Об этом заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«Израиль понес огромный ущерб... Дела у США идут очень плохо. Они этого не планировали», — сказал он.

По мнению Крапивника, США приняли решение о начале боевых действий против Ирана под влиянием Израиля. По его словам, Вашингтон фактически последовал за союзником, хотя изначально не планировал подобного развития событий.

«Куда бы ни пошел хозяин, раб последует за ним», — отметил офицер.

8 марта военный эксперт и аналитик Юрий Кнутов заявил о больших потерях США в военном конфликте с Ираном. По его словам, американские вооруженные силы лишились как минимум трех истребителей F-15 и радиолокационных станций. Кроме того, армия США понесла потери и в личном составе, указал Кнутов. При этом он отметил, что сами США сообщают только о тех потерях, которые уже невозможно скрыть. А в основном Пентагон хранит полное молчание, добавил эксперт.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее журналисты выяснили, сколько стоит США одна неделя конфликта с Ираном.