Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Американский офицер заявил об огромных потерях США и Израиля на Ближнем Востоке

Крапивник: США и Иран несут значительный ущерб из-за операции в Иране
Ronen Zvulun/Reuters

США понесли значительный ущерб после того, как под давлением Израиля начали агрессию против Ирана. Об этом заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«Израиль понес огромный ущерб... Дела у США идут очень плохо. Они этого не планировали», — сказал он.

По мнению Крапивника, США приняли решение о начале боевых действий против Ирана под влиянием Израиля. По его словам, Вашингтон фактически последовал за союзником, хотя изначально не планировал подобного развития событий.

«Куда бы ни пошел хозяин, раб последует за ним», — отметил офицер.

8 марта военный эксперт и аналитик Юрий Кнутов заявил о больших потерях США в военном конфликте с Ираном. По его словам, американские вооруженные силы лишились как минимум трех истребителей F-15 и радиолокационных станций. Кроме того, армия США понесла потери и в личном составе, указал Кнутов. При этом он отметил, что сами США сообщают только о тех потерях, которые уже невозможно скрыть. А в основном Пентагон хранит полное молчание, добавил эксперт.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее журналисты выяснили, сколько стоит США одна неделя конфликта с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!