Стало известно о «жестком» разговоре РФ и Украины из-за покушения на генерала Алексеева

Костюков: вопрос о покушении на Алексеева задавался украинцам в жесткой форме
Телеграм-канал «Kotsnews»

Россия на переговорах с Украиной в жесткой форме задавала вопрос о покушении на замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщил глава ГРУ Владимир Костюков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«[Вопрос] конечно, ставился. И ставился в жесткой форме», — сказал Костюков.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. Подозреваемый выстрелил в офицера не менее трех раз, а после скрылся с места преступления. По версии следствия, в генерала стрелял Любомир Корба — гражданин России украинского происхождения. В СК сообщили, что мужчину завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в Тернополе. В случае успешного покушения на генерала исполнителю обещали $30 тысяч.

После содеянного Корба улетел из России в ОАЭ, однако при содействии властей Объединенных Арабских Эмиратов его экстрадировали в РФ. Он полностью признал свою вину. Кроме того, в Москве задержали соучастников преступления Виктора Васина и его сына. Их сообщница скрылась на Украине, она объявлена в розыск.

Четверо фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева были внесены в перечень террористов и экстремистов.

Генерал выжил, на данный момент в его состоянии намечается положительная динамика.

Ранее психолог расшифровала, что чувствовал на допросе исполнитель покушения на Алексеева.

 
