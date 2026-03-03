Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева признали экстремистами

Фигурантов дела о покушении на генерала Алексеева внесли в перечень террористов

Четверо фигурантов дела о покушении на генерала Владимира Алексеева внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Васин* Павел Викторович, 04.06.1981 года рождения, город Кара-Балта Киргизской ССР; Васин* Виктор Павлович, 10.05.1959 года рождения, город Бийск Алтайского края; Серебрицкая* Зинаида Викторовна, 15.01.1971 года рождения, поселок Фрунзе Славяносербского района Ворошиловградской области УССР; Корба* Любомир Михайлович, 21.03.1960 года рождения, село Иосиповка Никулинецкого района Тернопольской области Украинской ССР», — сказано в перечне.

Покушение на первого заместителя начальника Главного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено 6 февраля, в него стреляли в подъезде его дома. Офицер до сих пор находится в больнице.

Трое участников покушения были быстро установлены. Один из них, стрелявший в офицера, бежал в Дубай, однако 8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали его в Россию. Другого задержали в Москве. Третья пособница скрылась на Украине, ее объявили в розыск.

22 февраля директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, но также виден британский след.

