Психолог расшифровала, что чувствовал на допросе исполнитель покушения на Алексеева

Психолог, физиогномист, коуч по адаптивному интеллекту Надежда Шевченко в эфире Tsargrad.tv расшифровала поведение исполнителя покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева Любомира Корбы на допросе.

Эксперт охарактеризовала Корбу как фанатично настроенного, способного довести дело до результата. Она также обратила внимание, что когда основной фигурант уголовного дела говорил о встрече с теми, кто его вербовал, он испытывал максимальное напряжение.

«Положение глазниц вверх говорит о том, что человек фантазирует, сочиняет образ того, что, возможно, должно было бы быть. То есть он это представляет. Соответственно, поджав потом губы, человек закрывается от всего, ему хочется скрыться от этой. То есть он находится в очень подавленном, закрытом состоянии, ему некомфортно», — отметила Шевченко.

Утром 6 февраля на Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин РФ украинского происхождения. Также в Москве был задержан соучастник преступления Виктор Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.

