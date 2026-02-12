Родригес получила приглашение посетить США

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что получила приглашение посетить США. Об этом она сообщила в интервью NBC.

«Меня пригласили в США», — заявила она.

При этом Родригес отметила, что поездка состоится только в том случае, когда «наладится сотрудничество».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес.

Таким образом он прокомментировал заявление Родригес о том, что Венесуэла должна перестать руководствоваться иностранными принципами в своей политике.

22 января газета The Guardian писала, что Родригес до захвата главы республики Николаса Мадуро американскими военными тайно вела переговоры с США, сигнализируя о готовности к сотрудничеству после смены власти.

В материале подчеркивается, что Родригес не принимала прямого участия в действиях США, направленных против Мадуро. Она лишь заявляла о своей готовности сотрудничать с американским руководством в будущем.

Ранее Венесуэла и США договорились о разработке программы сотрудничества в одной сфере.