Зеленский обязал создать на Украине реестр призывников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании на территории страны цифрового реестра военнообязанных, который позволит усовершенствовать обработку и использование данных граждан, хранящихся в базах воинского учета. О решении украинского лидера сообщается на сайте Рады.

«Документ возвращен с подписью президента Украины», — говорится в карточке законопроекта.

Теперь на территории страны в реестр буду вноситься личные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Среди таких данных в документе указаны номера телефонов, адреса электронной почты, наличие водительских прав, сведения о родителях.

Также в реестр будут вноситься сведения о выезде подлежащих учету лиц за границу, в том числе их паспортные данные, а также информация о наличии или отсутствии у них судимости.

Одновременно с реестром подписанный Зеленский закон регулирует получение статуса ветерана боевых действий на Украине во время военного положения. Законопроект был принят Верховной радой 16 января, а отправлен на подпись главе государства 7 февраля.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. При этом в стране планируют принять закон о мобилизации, который введет «временные меры» в отношении уклонистов. К ним относятся в том числе запрет на выезд из страны, запрет на совершение операций с недвижимостью и ограничения на управление автомобилем.

Ранее выяснилось, что в одной из областей Украины разыскивают более пяти тысяч военнообязанных.