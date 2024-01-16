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На Украине одобрили создание единого реестра военнообязанных

Рада одобрила создание единого реестра военнообязанных от 17 до 60 лет

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Верховная рада Украины одобрила создание единого реестрва военнообязанных, в который внесут данные граждан от 17 до 60 лет. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

«Верховная рада приняла закон (о)... создании единого электронного реестра военнообязанных. За - 249 депутатов… Этот законопроект по сути является частью мобилизации», — написала она.

«За» высказались 249 депутатов. Она отметила, что реестр будет привязан к единому реестру избирателей, закон предусматривает обработку собранных персональных данных украинцев.

До этого стало известно, что новая редакция законопроекта об усилении мобилизации на Украине будет представлена в Раду в ближайшие несколько недель. Об этом заявила замминистра обороны страны Наталья Калмыкова.

В декабре 2023 года генеральный штаб ВСУ просил мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, который вызвал негодование и был отправлен на доработку.

Ранее на Украине завершили расследование дела об уклонении депутатов от армии.

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