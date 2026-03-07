Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В Совфеде задались вопросом о «подмене» Трампа

Сенатор Пушков: за 10 лет Трамп полностью изменил свои взгляды
Jonathan Ernst/Reuters

Взгляды президента США Дональда Трампа на Ближний Восток за 10 лет «полностью» изменились, и это создает ощущение, что политика будто бы «подменили». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор привел цитату Трампа 2016 года, в которой политик сказал об ошибочности смены власти в Ираке и Ливии и называл ситуацию в этих странах «катастрофой». По словам Пушкова, после атаки американского президента на Иран, есть ощущение, что он «полностью изменил свои взгляды», ведь сейчас Трамп рассуждает о намерении «лично» выбрать нового лидера Ирана.

«Ощущение, что сегодня, 10 лет спустя, Трамп полностью изменил свои взгляды. Трампа «подменили»?», — написал Пушков.

В другом посте сенатор также привел цитату Трампа 2011 года, в которой бизнесмен заявил, что на тот момент президент США Барак Обама «точно начнет войну против Ирана, потому что он слаб и неэффективен». Пушков подчеркнул, что Трамп, который критиковал политику экс-президентов США Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Джо Байдена на Ближнем Востоке, «сейчас делает ровно то же самое», что и они. И это также создает ощущение того, что Трампа «подменили», написал Пушков.

6 марта Трамп заявил, что США хотят сместить нынешнее руководство Ирана, чтобы у страны был «хороший лидер». Также СМИ со ссылкой на источники написали, что Трамп может разместить американские войска в Иране. До этого президент США не исключил, что американские наземные войска отправятся в Иран, а также заявил, что операция продлится «столько, сколько потребуется».

В интервью порталу Axios Трамп сказал, что Иран может капитулировать, если полностью утратит свой боевой потенциал.

Ранее в Иране пригрозили американским военным в Ормузском проливе.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!