В Иране пригрозили американским военным в Ормузском проливе

В КСИР заявили, что ждут военных США, сопровождающих суда через Ормузский пролив

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Али Мохаммад Наини заявил, что иранская сторона «ждет» американских военных, которые приготовились сопровождать суда через Ормузский пролив. Об этом сообщает IRIB.

4 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон при необходимости обеспечит безопасный проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

«Иран чрезвычайно приветствует заявления о присутствии американских сил для сопровождения танкеров через Ормузский пролив. Кстати, мы их ждём», — заявили Наини.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Движение через Ормузский пролив было практически полностью прекращено после того, как США и Израиль 28 февраля нанесли удары по Ирану. 4 марта Тегеран объявил о закрытии движения по проливу.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.