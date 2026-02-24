Украина заблокировала поставки нефти в Венгрию, так как ЕС хочет таким образом добиться смены правительства в этой стране. Об этом в соцсети X написала член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Украина блокирует поставки нефти в Венгрию, чтобы поднять цены на энергоносители. Почему? Потому что в апреле в Венгрии выборы, и ЕС хочет добиться смены правительства. Орбан – препятствие для вступления Украины в ЕС и для поджигателей войны. Именно поэтому его пытаются сместить за счет венгерского народа. Настоящая афера в стиле ЕС», – написала Вайдель.

27 января Киев заблокировал поставки российской нефти в Венгрию и Словакию про трубопроводу «Дружба». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину. Премьер-министр страны Виктор Орбан сообщил, что Венгрия не только приостановит поставки дизельного топлива, но и откажет Украине в предоставлении займов, а также отклонит 20-й пакет санкций против России.

23 февраля Сийярто рассказал, что Будапешт заблокировал принятие 20-го пакета санкций против России и выделение €90 млрд Украине.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 февраля отметил, что Венгрия прорвет нефтяную блокаду, которую Украина устроила для смены власти в стране.

Ранее Вайдель заявила, что мир в Европе возможен только при участии России.