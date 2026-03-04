В Совфеде объяснили нехватку боеприпасов у США

США в ходе операции против Ирана остро не хватает ракет Tomahawk, перехватчиков THAAD и зенитных ракетных комплексов Patriot, и это «неудивительно». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, ракеты у США заканчиваются потому, что три года администрация экс-президента Джо Байдена поставляла комплексы Patriot Украине. Кроме того, до и во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне 2025 года США отправили Иерусалиму 150 перехватчиков THAAD, а также американцы использовали ракеты Tomahawk «для ударов по йеменским хуситам».

«За четыре дня войны против Ирана США израсходовали ракет больше, чем за четыре года на Украине. Отметим и высокое качество ракетной техники Ирана: на перехват одной иранской ракеты может уйти от восьми до десяти перехватчиков. Запасы тают на глазах», – написал Пушков.

3 марта телеканал CNN сообщил, что запасы американских ракет, в том числе Tomahawk, сокращаются из-за атак США на Иран. Издание 19FortyFive написало, что за первые 72 часа операции США выпустили до 400 крылатых ракет Tomahawk, что является почти пятилетним объемом производства при нынешних темпах производства. Также военный обозреватель Шашанк Джоши заявил, что запасы боеприпасов для систем перехвата целей у США и Израиля могут сильно истощиться «примерно через неделю».

При этом Трамп отметил, что большая часть американских запасов ракет хранится в странах далеко за пределами США. Также американский президент подчеркнул, что США могут «вечно» вести войны из-за больших запасов боеприпасов «среднего и высокого класса».

Ранее в Совфеде заявили об отсутствии намеков на смену власти в Иране.