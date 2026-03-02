Зеленский назвал предварительную дату новых переговоров по Украине

Четвертый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться в промежутке между 5 и 8 марта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает телеканал «Новости. Live».

По словам политика, изначально встреча планировалась в период с 5 по 8 марта в Абу-Даби. Сейчас из-за ситуации на Ближнем Востоке сложно подтвердить, что встреча пройдет именно в столице Объединенных Арабских Эмиратов, уточнил Зеленский.

«Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то у нас есть Турция, у нас есть Швейцария — площадки, которые уже работали и давали возможность нам всем встретиться. Мы будем точно поддерживать любую из этих площадок для встречи», — добавил президент Украины.

Предыдущий, третий по счету раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского заявили о согласии России на гарантии безопасности для Украины.