Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский назвал предварительную дату новых переговоров по Украине

Зеленский: четвертый раунд переговоров по Украине может состояться 5-8 марта
Mindaugas Kulbis/AP

Четвертый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться в промежутке между 5 и 8 марта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает телеканал «Новости. Live».

По словам политика, изначально встреча планировалась в период с 5 по 8 марта в Абу-Даби. Сейчас из-за ситуации на Ближнем Востоке сложно подтвердить, что встреча пройдет именно в столице Объединенных Арабских Эмиратов, уточнил Зеленский.

«Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то у нас есть Турция, у нас есть Швейцария — площадки, которые уже работали и давали возможность нам всем встретиться. Мы будем точно поддерживать любую из этих площадок для встречи», — добавил президент Украины.

Предыдущий, третий по счету раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского заявили о согласии России на гарантии безопасности для Украины.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!