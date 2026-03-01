Размер шрифта
Путин сделал заявление на фоне гибели верховного лидера Ирана

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Хаменеи
AP

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что в России Хаменеи будут помнить «как выдающегося государственного деятеля», который внес огромный вклад в развитие отношений между странами.

Путин назвал гибель Хаменеи «циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права». Президент РФ передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким убитого верховного лидера, правительству и всему народу Ирана.

Хаменеи погиб во время совместной атаки США и Израиля по Ирану. В ночь на 1 марта о его смерти сообщил президент США Дональд Трамп, назвав Хаменеи «одним из самых злых людей в истории». Позже правительство Ирана подтвердило информацию о гибели Хаменеи.

По данным агентства Fars, в результате ударов США и Израиля по Ирану погибли также дочь, зять, внук и одна из невесток Хаменеи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель верховного лидера страны объявлением открытой войны всем мусульманам. Он сообщил, что Исламская Республика будет мстить виновникам этого кровопролития.

Ранее стало известно, кто временно возглавит Иран после гибели Хаменеи.

 
