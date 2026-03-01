Размер шрифта
Власти Украины поглумились над гибелью верховного лидера Ирана

Власти Украины порадовались гибели Хаменеи, заявив, что умер диктатор
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

В официальном аккаунте властей Украины в соцсети Х отреагировали на новость о гибели верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи. Авторы поста выразили свое удовлетворение из-за случившегося, назвав главу Исламской Республики «диктатором».

«Нет ничего лучше, чем смерть диктатора», — говорится в посте.

Эту подпись авторы комментария сопроводили неуместным эмодзи с праздничным колпачком и дудкой.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», в ходе которой были атакованы многие города Исламской Республики. В ночь на 1 марта президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации «одного из самых злых людей в истории» — верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Позже в Иране подтвердили эту информацию, в связи с чем в стране был объявлен 40-дневный траур.

1 марта жители Ирана вышли на митинги на фоне новостей о гибели Хаменеи. Скорбящие собрались в центре Тегерана, а также в городах Урмии, Дехдашти и у мавзолея в Мешхеде. Люди оплакивают верховного лидера и скандируют лозунги против США и Израиля.

Ранее в Иране рассказали, кто временно возглавит страну.

 
