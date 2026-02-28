Размер шрифта
Россиянам назвали два пункта, через которые можно покинуть Иран

Посольство РФ: россияне могут покинуть Иран через пункты в Армению и Азербайджан

Россияне, в данный момент находящиеся в Иране, могут покинуть эту страну через два пункта пропуска. Об этом в Telegram-канале сообщило посольство РФ в Исламской Республике.

«Оптимальные маршруты для выезда из Ирана — через Астару в Азербайджан <...> и через КПП (контрольно-пропускной пункт. — «Газета.Ru») «Нурдуз»/«Агарак» в Армению. При передвижении просим проявлять осторожность и бдительность», — говорится в заявлении.

В дипломатическом представительстве обратили внимание, что гражданам РФ для выезда из Ирана в третьи страны необходимо заблаговременно получить разрешение со стороны властей этих государств.

До этого посольство РФ в Израиле призвало находящихся здесь россиян сохранять спокойствие и по возможности покинуть страну. По данным дипломатического представительства, пограничный переход «Бегин» («Таба») на границе с Египтом работает круглосуточно.

Утром 28 февраля США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. Как сообщил 12-й канал израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Исламской Республики. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что операция была начата из-за «иссякшего терпения» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

