Армия

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве

В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги после удара Израилю по Ирану
Hannah Mckay/Reuters

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после удара израильской армии по территории Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что служба командования тыла распространило среди населения Израиля сообщение с рекомендацией находиться вблизи защищенных помещений в связи с ситуацией с безопасностью.

Кроме того, Израиль закрыл воздушное пространство.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану, после чего в еврейском государстве было введено чрезвычайное положение.

Иранские СМИ сообщили, что в Тегеране произошло три взрыва в результате ракетных ударов, в частности на университетской улице и районе Джомхури. По данным Associated Press, Соединенные Штаты также принимают участие в атаках Израиля на Иран.

26 февраля издание Politico написало, что советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль ударил по Ирану первым, спровоцировав Тегеран на ответные действия. Это, по мнению двух чиновников американской администрации, помогло бы Вашингтону заручиться поддержкой граждан в отношении атаки на Иран.

Ранее Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив плохим днем.

 
