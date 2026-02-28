СМИ назвали цель израильских ударов по Ирану

Израиль пытался убить президента Ирана Масуда Пезешкиана, ударив по Тегерану. Об этом говорится в первоначальном израильском отчете. Об этом сообщает Clash Report.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану, после чего в стране было введено чрезвычайное положение.

Иранские СМИ сообщили, что в Тегеране произошло три взрыва в результате ракетных ударов, в частности на университетской улице и районе Джомхури.

Израиль уже предпринимал военную операцию против Ирана. В ночь на 13 июня 2025 года израильская армия провела операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военно-воздушные силы атаковали три ядерных объекта Ирана по обогащению урана и полностью их уничтожили.

Ранее Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив плохим днем.