Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

СМИ назвали цель израильских ударов по Ирану

Израиль ракетными ударами пытался убить президента Ирана Пезешкиана
Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Израиль пытался убить президента Ирана Масуда Пезешкиана, ударив по Тегерану. Об этом говорится в первоначальном израильском отчете. Об этом сообщает Clash Report.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану, после чего в стране было введено чрезвычайное положение.

Иранские СМИ сообщили, что в Тегеране произошло три взрыва в результате ракетных ударов, в частности на университетской улице и районе Джомхури.

Израиль уже предпринимал военную операцию против Ирана. В ночь на 13 июня 2025 года израильская армия провела операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военно-воздушные силы атаковали три ядерных объекта Ирана по обогащению урана и полностью их уничтожили.

Ранее Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив плохим днем.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!