Израиль закрыл воздушное пространство после удара по Ирану

Израиль закрыл воздушное пространство после превентивного удара по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление аэропортов.

«Все гражданские аэропорты в настоящее время прекратили работу. Взлеты и посадки прекращены. Пассажирам не следует сейчас направляться в аэропорт, следует уточнять всю информацию у авиакомпаний», — говорится в сообщении для прессы.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о нанесении превентивного удара по Ирану, после чего в еврейском государстве было введено чрезвычайное положение.

Он пояснил, что удар был нанесен, «чтобы устранить угрозы для государства Израиль».

По данным агентства Fars, в центральной части Тегерана были слышны звуки трех взрывов.

Утром 28 февраля по всей территории Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Армейская пресс-служба сообщила, что это связано с подготовкой к возможному запуску ракет по территории страны.

26 февраля издание Politico написало, что советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль ударил по Ирану первым, спровоцировав Тегеран на ответные действия. Это, по мнению двух чиновников американской администрации, помогло бы Вашингтону заручиться поддержкой граждан в отношении атаки на Иран.

На следующий день в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации Трампа рассматривали его как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Ранее Иран отказался прекратить обогащение урана и демонтировать ядерные объекты несмотря на переговоры с США.