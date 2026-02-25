Размер шрифта
В Британии рассказали, что нужно странам ЕС для участия в переговорах по Украине

Unherd: странам ЕС нужны конкретные предложения для участия в переговорах
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Если европейские государства хотят участвовать в мирном процессе по Украине, им придется разработать «конкретные предложения», которые будут не только «защищать интересы Украины», но и дадут России основания для того, чтобы пойти на компромисс. Об этом пишут обозреватели британского издания Unherd.

Издание отмечает, что для участия в мирном процессе «недостаточно» одних только военных мер — нужны конкретные предложения.

«Это может включать поэтапную демилитаризацию зоны вдоль линии соприкосновения, временные механизмы обеспечения безопасности, учитывающие как украинские, так и российские интересы, а также креативные формулы для спорных территорий, позволяющие осуществить восстановление страны и возвращение беженцев», — пишет Unherd.

По словам обозревателей, ЕС может предложить России приостановить санкции и возобновить закупки российских энергоносителей. И такие условия, «допускающие некий обмен», делают переговоры возможными, пишет Unherd. Однако авторы признают, что ЕС «вряд ли когда-либо сделает такое предложение» России.

Также издание отмечает, что если состоятся переговоры России и стран ЕС, то они должны проводиться «не от имени всего ЕС», а от имени конкретных государств-членов союза, которые «готовы к диалогу с Москвой». Польза же от переговоров России и европейских стран — в том, что стороны на них могут обозначить свои «красные линии», подчеркнули авторы.

«Например, Франция может заявить России, что если её «гибридные» операции в Европе приведут к серьёзным жертвам, у стран НАТО не останется иного выбора, кроме как радикально увеличить поддержку Украины. Кремль может заявить, что применит силу для защиты российских судов и грузов в Балтийском море от захвата и начнёт войну, если НАТО попытается перекрыть доступ к Калининграду», — отметило издание.

В феврале СМИ сообщили о том, что Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас от имени содружества выдвинула ряд требований к России для урегулирования украинского кризиса. В списке, например, содержались пункты о компенсации ущерба Украине, а также о выводе российских войск из Белоруссии, Приднестровья и Южной Осетии.

Также Каллас сказала, что отправной точкой для начала переговоров Евросоюза с Россией по Украине должны стать уважение границ и прекращение саботажа.

24 февраля глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Россия «не может получить преимуществ за столом переговоров». А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз «не отступит» в своей поддержке Украины, пока не будет заключен мир на условиях Киева.

Ранее Макрон рассказал о планах Европы в отношении России и Украины.

 
