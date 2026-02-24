Размер шрифта
ЕС может использовать замороженные российские активы после вето Венгрии

Каллас: использование замороженных активов РФ — один из вариантов ЕС
Edgar Su/Reuters

ЕС может вернуться к варианту с использованием российских активов, если еврочиновникам не удастся решить вопрос с блокированием Венгрией 20 пакета антироссийских санкций и кредита на €90 млрд Украине. Об этом в интервью Bloomberg заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

По словам Каллас, сейчас официальные лица ЕС работают с властями Венгрии и Словакии над тем, чтобы убедить их снять вето. При этом Каллас предположила, что Европа может вернуться к идее с предоставлением Украине кредита за счет замороженных российских активов.

«Сейчас нам следует сосредоточиться на решении этой проблемы, на кредите в размере €90 миллиардов. На уровне руководства ведутся дискуссии и рассматриваются различные варианты. Но если это не сработает, то, конечно, использование замороженных активов — один из возможных вариантов», — сказала Каллас.

При этом Каллас отметила, что с декабря 2025 года, когда был согласован кредит Украине на €90 млрд, европейские чиновники не предпринимали никаких действий по использованию российских активов.

Также Каллас в интервью заявила, что стратегия США по оказанию давления на Украину на мирных переговорах терпит неудачу, и поэтому американцы должны надавить на Россию.

19 декабря 2025 года Евросоюз согласовал предоставление Украине кредита на €90 млрд на 2026–2027 годах за счет средств ЕС, а не конфискованных российских активов.

23 февраля 2026 года глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не утвердили выделение Украине кредита на €90 млрд из-за вето Венгрии. Также Каллас сообщила, что они не согласовал и 20-ый пакет санкций против России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт наложил вето на решения из-за блокировки Украиной транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее в бундестаге назвали «аферой» ситуацию с нефтяной блокадой Венгрии.
 
