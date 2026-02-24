Размер шрифта
В США рассказали, что нужно Европе для противостояния с Россией

Политолог Ульман: Европе нужна стратегия для противостояния с Россией
Jana Rodenbusch/Reuters

Европе, включая Великобританию и НАТО, необходима стратегия для противостояния России. Об этом в колонке для газеты The Wall Street Journal написал старший советник Атлантического совета в Вашингтоне, политолог Харлан Ульман.

По мнению Ульмана, идеальным выбором для Европы стала бы так называемая «стратегия дикобраза». Она направлена на создание для противника неприемлемо высоких издержек при попытках нападения и подразумевает использование высокоточных, скрытых и высокоточных вооружений, чтобы превратить территорию в труднодостижимую цель.

«Для противостояния России Европе, включая Великобританию и Организацию Североатлантического договора, необходима стратегия. Идеальным выбором стала бы «стратегия дикобраза», которая сделала бы любую российскую военную вылазку на запад слишком дорогостоящей, чтобы её даже рассматривать, слишком болезненной для России, без риска уничтожить свое будущее», — написал он.

По словам Ульмана, такую концепцию предложил не только он, но и британский фельдмаршал Дэвид Ричардс.

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к конфликту с Россией. Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказывал, что лидеры ЕС хотят подготовиться к конфликту с Москвой к 2030 году.

При этом президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о планах РФ напасть на ЕС, а министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Россия готова предоставить гарантии ненападения на ЕС и НАТО.

Ранее в США упрекнули Евросоюз за отказ от дипломатии с Россией.
 
