Глава Еврокомиссии и европейские лидеры прибыли в Киев для участия в саммитах

В Киеве 24 февраля состоится заседание «коалиции желающих»
В Киеве 24 февраля состоится заседание «коалиции желающих» и саммит «Украина — страны Северной Европы и Балтии». Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина».

Для участия в мероприятиях в Киев уже прибыли президент Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры Хорватии, Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии.

По данным издания, еще многие страны и организации представлены на другом уровне.

В январе издание Politico писало, что официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США. Также политолог-американист Григорий Ярыгин отмечал, что Европа может создать свое военно-политическое объединение на базе «коалиции желающих».

3 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сразу после подписания мирного соглашения на Украине появятся западные войска.

Ранее визит лидеров ЕС на Украину был под угрозой срыва из-за разногласий по новому пакету санкций против России.
 
