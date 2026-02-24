Размер шрифта
На Западе рассказали о ходе переговоров по Украине

Bloomberg: переговоры по Украине фактически зашли в тупик
Emma Farge/Reuters

На мирных переговорах по Украине Москва и Вашингтон фактически соревнуются в том, кто первый пойдет на уступки. Об этом сообщил изданию Bloomberg высокопоставленный представитель НАТО, знакомый с ходом обсуждений.

«Это либо уступка России по некоторым из своих «красных линий», среди которых — полный контроль над территориями восточного Донбасса, либо отказ США от поддержки Украины», — пишет издание со ссылкой на представителя НАТО.

Также высокопоставленные европейские и НАТО рассказали, что «нет никаких признаков» того, что Россия готова пойти на соглашение, которое не согласуется с ее основными требованиями.

По их словам, переговоры уже несколько раз «выходили за рамки установленных сроков». При этом ранее сообщалось о намерении США заключить сделку к 250-летию со дня объявления независимости США, которое будет праздноваться 4 июля, напомнил Bloomberg. Также другой источник сообщил, что, хотя переговоры остаются конструктивными, они «фактически зашли в тупик».

23 февраля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти 26-27 февраля в Женеве. Буданов отметил, что в переговорном процессе приближается время для принятия ключевых решений об окончании или продолжении боевых действий.

В интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский также рассказал, что Москва и Киев находятся «в начале конца» боевых действий. А издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники написало, что следующая встреча представителей России, США и Украины по урегулированию конфликта может стать последней, и на ней либо «откроется дорога» к встрече на уровне лидеров, либо переговоры прекратятся. Однако другие источники заявили, что «ничего еще не определено».

Предыдущий раунд переговоров состоялся 17–18 февраля в Женеве. Помощник президента России Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отметил, что украинская делегация занимается отработкой ключевых положений, которые нужны для «финализации» переговорного процесса.

Ранее Зеленский раскрыл требование США по Донбассу.
 
