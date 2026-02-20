Евросоюз не смог согласовать 20-й пакет санкций против РФ

Представители стран Европейского союза не достигли согласия по поводу 20-го пакета санкций против России. Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

По данным агентства, для продолжения обсуждения санкций представители ЕС могут провести встречу в выходные перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС.

В конце января глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что 24 февраля Евросоюз планирует принять 20-й пакет санкций против России. О разработке новых ограничений также заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что новые меры должны ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и пресечь схемы обхода санкций.

9 февраля Евросоюз предложил ввести запрет на импорт соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки в рамках нового санкционного пакета. В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, обращаясь к государствам-членам ЕС, призывала к немедленному одобрению новых санкций против России.

Ранее стало известно о попытках Венгрии исключить спортивных функционеров РФ из списка санкций ЕС.