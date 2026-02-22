В Совфеде оценили планы Зеленского еще три года воевать с Россией

Трехлетний украинский план ведения боевых действий выглядит «вполне логично», а опровержения этого плана Киевом «ровным счетом ничего не стоят». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал заявление журналиста газеты The Wall Street Journal Бояна Панчевского о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий против России еще на три года, которое затем опроверг советник украинского лидера Дмитрий Литвин.

По словам Пушкова, на Украине эту информацию отрицают потому, что Зеленский должен «делать вид» перед президентом США Дональдом Трампом, «будто он – за мирные переговоры», а трехлетний план ведения войны этому «в корне противоречит».

Также Пушков напомнил о словах главы МИД Польша Радослава Сикорского, который в октябре 2025 года заявил, что Украина готовится воевать с Россией еще три года. Пушков допустил, что Сикорский мог получить эту информацию от Киева и рассказать ее публично «для подготовки общественного мнения в Европе к такому сценарию». Поэтому сенатор считает, что этот срок «выглядит согласованным» с европейскими союзниками Украины, «как и все другие шаги и позиции Зеленского».

«Как раз через три года ЕС планирует выйти на конечную фазу перевооружения Европы и подготовки к войне с Россией. Выходит, Украине надо продержаться три года, чтобы Европа успела подготовиться к войне? Если сценарий таков, то трехлетний план ведения войны выглядит вполне логично, а опровержения Киева ровным счетом ничего не стоят», – написал Пушков.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что поручение Зеленского ставит под угрозу само существование Украины. Также военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что планы Зеленского затянуть конфликт с Россией еще на три года соответствуют его «стратегии затягивания», согласованной с западными партнерами.

Ранее Орбан обвинил Украину в желании затянуть конфликт.