Советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг сообщения, согласно которым украинский лидер Владимир Зеленский приказал разработать ведения конфликта с Россией еще на три года. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По словам чиновника, глава республики не проводил каких-либо разговоров с советниками по данному вопросу и не выражал негатива по поводу переговоров.

О разработке плана заявил журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский. По его словам, Зеленский якобы аргументировал это тем, что не верит в успех переговоров с Россией.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин, комментируя сообщения о планах по трехлетнему продолжению конфликта, заявил, что поручение Зеленского ставит под угрозу существование Украины. По словам парламентария, свидетельством этому служат заявления Киева о намерении воевать до последнего украинца.

Ранее Зеленскому спрогнозировали скорый срыв плана на трехлетний конфликт.