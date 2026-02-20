Журналист узнал о планах Зеленского воевать с Россией еще три года

Журналист Панчевский: Зеленский поручил разработать план войны с РФ на три года

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. С таким утверждением выступил журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский на подкасте в Spotify, на который ссылается РИА Новости.

По словам журналиста, Зеленский аргументировал это тем, что не верит в успех переговоров с Россией.

«Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча [Владимира Зеленского] с ближайшими советниками в прошлый четверг [12 февраля] <…> Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года», — сказал Панчевский.

Как уточнил сотрудник WSJ, от этой информации «все были в шоке».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках политических вопросов на переговорах в Женеве стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС, но «позиции были разные». Он также обвинил Россию в том, что она якобы «пытается затянуть переговоры», которые «могли бы уже выйти на финальный этап».

Ранее на Западе заявили, что Россия готова биться за Донбасс еще два года.