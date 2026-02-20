Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Журналист узнал о планах Зеленского воевать с Россией еще три года

Журналист Панчевский: Зеленский поручил разработать план войны с РФ на три года
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. С таким утверждением выступил журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский на подкасте в Spotify, на который ссылается РИА Новости.

По словам журналиста, Зеленский аргументировал это тем, что не верит в успех переговоров с Россией.

«Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча [Владимира Зеленского] с ближайшими советниками в прошлый четверг [12 февраля] <…> Там он заявил, что переговоры провалились, и теперь они должны разработать план войны еще на три года», — сказал Панчевский.

Как уточнил сотрудник WSJ, от этой информации «все были в шоке».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках политических вопросов на переговорах в Женеве стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС, но «позиции были разные». Он также обвинил Россию в том, что она якобы «пытается затянуть переговоры», которые «могли бы уже выйти на финальный этап».

Ранее на Западе заявили, что Россия готова биться за Донбасс еще два года.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!