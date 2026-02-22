Глава минобороны Британии захотел отправить войска на Украину

Министр Гили: конфликт на Украине должен закончиться в 2026 году

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что хочет направить британские войска на Украину, и такой шаг якобы будет означать завершение конфликта. Об этом он написал в колонке для газеты The Telegraph.

Гили подчеркнул, что для любого министра обороны или правительства «нет более тяжелой задачи», чем задействовать вооруженные силы в операциях за рубежом. Однако он отметил, что хочет пойти на такой шаг.

«Я хочу стать министром обороны, который направит британские войска на Украину, потому что это будет означать, что военные действия наконец-то закончатся, что мы достигли мира в Украине путем переговоров. Для безопасной Европы нужна сильная, суверенная Украина», — написал министр.

Также Гили считает, что 2026 год «должен стать» годом окончания конфликта на Украине. По словам министра, сейчас Великобритания работает над созданием так называемой «коалиции желающих» для защиты Украины. Также он подчеркнул, что в 2026 году Лондон оказывает «самую масштабную» военную поддержку Украине «за всю историю».

«Мы создаём для Украины максимально сильные условия для достижения справедливого и прочного мира на её условиях», — заявил Гили.

Министр добавил и то, что британцы «открыли двери» для 167 тысяч украинских беженцев.

До этого обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тисдалл написал, что страны «коалиции желающих» должны отправить своих военных в Киев и другие города Украины.

18 февраля экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что европейские страны могли бы направить войска в один из «безопасных» районов Украины.

А 3 февраля генсек НАТО Марк Рютте говорил, что сразу после подписания мирного договора на Украине должны появиться западные войска. В январе президент Украины Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже декларацию, которая подразумевает развертывание многонациональных сил на Украине после завершения конфликта.

При этом в МИД России не раз заявляли, что размещение западных войск на Украине будет воспринято Москвой как иностранная интервенция.

Ранее Зеленский захотел размещения европейских войск на Украине.