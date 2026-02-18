Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Венгрия выступила против вступления Украины в Евросоюз

Сийярто: вступление Украины в ЕС равнозначно присоединению союза к конфликту
Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия выступает против вступления Украины в Европейский союз, так как это будет равнозначно вступлению объединения в конфликт. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью турецкому телеканалу CNN Türk.

Дипломат подчеркнул, что в случае смены правительства в Венгрии деньги налогоплательщиков будут тратиться на поддержку Украины — нынешние власти от этого воздерживались.

Сийярто добавил, что Россия не нападала на какую-либо страну Евросоюза.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал внесения точной даты вступления его страны в ЕС в любой возможный мирный договор. Он выразил опасения, что без этого Россия сможет заблокировать процесс интеграции, используя «представителей в Европе».

25 января Зеленский сообщил, что его страна технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС. По словам президента, Украина будет полностью готова присоединиться к Евросоюзу уже в 2027 году.

Ранее на Западе выразили недовольство из-за нового требования Зеленского.
 
Теперь вы знаете
15 упражнений с фото при сидячей работе, чтобы почувствовать легкость в теле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!