Венгрия выступила против вступления Украины в Евросоюз

Венгрия выступает против вступления Украины в Европейский союз, так как это будет равнозначно вступлению объединения в конфликт. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью турецкому телеканалу CNN Türk.

Дипломат подчеркнул, что в случае смены правительства в Венгрии деньги налогоплательщиков будут тратиться на поддержку Украины — нынешние власти от этого воздерживались.

Сийярто добавил, что Россия не нападала на какую-либо страну Евросоюза.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал внесения точной даты вступления его страны в ЕС в любой возможный мирный договор. Он выразил опасения, что без этого Россия сможет заблокировать процесс интеграции, используя «представителей в Европе».

25 января Зеленский сообщил, что его страна технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС. По словам президента, Украина будет полностью готова присоединиться к Евросоюзу уже в 2027 году.

Ранее на Западе выразили недовольство из-за нового требования Зеленского.