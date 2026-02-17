CNN: Дрисколл и Гринкевич находятся в Женеве для участия в переговорах по Украине

Министр армии США Дэниел Дрисколл прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине. Об этом в соцсети X сообщила репортер телеканала CNN Хейли Бритцки.

Также в переговорах примет участие главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Очередной раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. Встреча пройдет в трехстороннем формате с участием России, Украины и США.

По мнению бывшего американского разведчика Скотта Риттера, участие в переговорах по Украине Владимира Мединского демонстрирует решительность и конструктивный подход Москвы.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на встрече будет обсуждаться территориальный вопрос, который на данный момент является самым проблемным.

