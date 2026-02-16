Эксперт объяснил, сумеет ли Польша обзавестись собственным ядерным оружием

Польша в состоянии создать собственное ядерное оружие, но это вряд ли понравится ее союзникам. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

По его словам, ядерные амбиции Варшавы могут разрушить фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), поскольку другие государства следом захотят обзавестись собственными боеголовками.

«Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов», — отметил эксперт.

Накануне президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что республика должна обзавестись собственным ядерным потенциалом, потому что находится «на грани вооруженного конфликта». По его словам, создание ЯО — это тот путь, которым должна следовать Варшава, учитывая «потрясения на международной арене и в сфере безопасности». При этом, добавил Навроцкий, необходимо «соблюдать все международные нормы».

Ранее стало известно о планах Польши и Литвы создать трансграничный полигон.