Лавров: в переговорах о мире еще большая дистанция

Лавров заявил, что в переговорах РФ и Украины впереди еще большая дистанция

В российско-украинских переговорах об урегулировании конфликта впереди еще большая дистанция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью НТВ.

«Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего... Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, - там впереди еще большая дистанция», — сказал Лавров.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине до июня и не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.

10 февраля Кремль сообщил, что РФ рассчитывает, что новый раунд трехсторонних переговоров состоится совсем скоро.

Ранее Макрон заявил, что Европа должна сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине.